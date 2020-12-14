Под Сыктывкаром 13 человек тушили горящий частный дом

Фото: ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 13 декабря, в Сыктывдинском районе загорелся частный дом, пожар тушили 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 13.40. В деревне Гавриловка сельского поселения Палевицы загорелся деревянный частный дом. Через 15 минут на место прибыли пожарные. Им удалось потушить огонь в 17.58. Пламя повредило дом на площади 80 квадратных метров.

На месте происшествия работали 13 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил устройства отопительной печи. В результате случившегося никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми горела квартира: спасли двух спящих женщин

Еще 22 жильца эвакуировались самостоятельно (подробнее)