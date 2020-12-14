В Инте «Лада» сбила на пешеходном переходе 11-летнего ребенка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 13 декабря, в Инте ВАЗ-21099 сбил на пешеходном переходе 11-летнего ребенка. Об этом сообщили управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16:00 на улице Воркутинской. 32-летний мужчина ехал на ВАЗ-21099 со стороны улицы Куратова в сторону улицы Мира. На нерегулируемом пешеходном переходе «Лада» сбила ребенка. Он переходил дорогу справа налево по ходу движения транспорта.

В результате ДТП 11-летний мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом бедра. Пострадавшего увезли в больницу. Водитель за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекался дважды, из них один раз – в течение года. Стаж управления авто с 2006 года.

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