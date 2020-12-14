Детский сад в Сыктывкаре закупил мешками опасную крупу

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При проверке «Центра развития ребенка – Детский сад № 114» Сыктывкара специалисты Россельхознадзора по Коми обнаружили три партии крупы без документов.

Всего детям собирались скормить 75 килограммов сомнительной, а, возможно, и опасной крупы. Продукты поставил ИП Румынин М.В. без документов, подтверждающих качество данных партий.

10 декабря 2020 года постановлением Управления Россельхознадзора по Коми индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.14.45 КоАП РФ. Ему назначен штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает ведомство.

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