В Коми женщину оштрафовали за оконные рамы рядом с контейнерной площадкой

В Сысольском районе жительницу села Визинга признали виновной в несоблюдение требований законодательства отходов производства и потребления. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.

Женщина рядом с контейнерной площадкой складировала старые оконные рамы. Эта контейнерная площадка не включена в реестр мест накопления твердых коммунальных отходов и не предназначена для складирования крупногабаритных отходов. суд признал женщину виновной и оштрафовал ее на тысячу рублей. Постановление не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Коми намерены кардинально решить проблему накопления мусора

Они придумали способ, как это сделать (подробнее)