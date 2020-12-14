В Коми обнаружена огромная лесная свалка из опилок

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В Коми в лесу Троицко-Печорского района будет оборудована специализированная площадка для отходов лесопиления. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что проведенная ранее проверка обнаружила, что местное предприятие нарушило законодательство при складировании отходов, образовав огромную свалку.

- При этом предприятие нарушило требования санитарного законодательства, поскольку отходы не были защищены от воздействия атмосферных осадков и ветра, по периметру площадки отсутствовала обваловка и обособленная часть для ливнестоков.

Теперь предприятие обязано организовать рабочее место по всем нормам законодательства.

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