Новые правила оформления больничных для жителей Коми

Фото: Госдума РФ

Сегодня, 14 декабря, вступают в силу новые правила оформления больничных. Изменений достаточно много. В опубликованном Министерством здравоохранения РФ документе всего 43 страницы.

Одно перечисление тех, кто может воспользоваться электронным больничным, занимает несколько страниц. В частности, это руководители, которые являются единственными учредителями, а также граждане, приговоренные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду, священнослужители... На самом деле, получается, что все.

Также подробно расписана процедура оформления электронных больничных, это должно исключить ошибки при его выдаче.

Новые требования к больничным вводятся, чтобы облегчить работу и упростить процесс их выдачи в период распространения новой коронавирусной инфекции. Также появится возможность оформить электронный больничный лист при удаленной консультации врача с применением телемедицины. На лечение направят, если врач диагностировал заболевание, представляющее опасность для окружающих.

Есть и другие бонусы. Например, гражданам, совмещающим два места работы, не нужно будет оформлять больничный два раза, будет достаточно отправить работодателю номер электронного.

По новым правилам больничный лист по уходу за больным ребенком не будет ограничиваться по срокам, но будут ограничения на оплачиваемый период — не более 15 дней. Если заболели сразу трое детей, то хватит одного электронного больничного (бумажный вариант - один на двоих детей). Если, например, мать находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, то больничный на другого ребенка может взять отец. Есть также изменения в части больничных по беременности и родам: они касаются недоношенных детей и умерших в первые дни после родов.

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