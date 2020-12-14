В Сыктывкаре коммунальщиков обязали восстановить дорогу

Фото: пресс-служба администрации Рязани

В Сыктывкаре коммунальную компанию после ремонта сетей обязали восстановить дорожное полотно. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации столицы Коми.

Согласно документу, после проведения аварийных работ на участке дороги, находящейся на гарантии, коммунальщикам нужно будет восстановить асфальтовое покрытие. Работы будут проводиться на участке улицы Ленина. Он располагается в районе домов №23а и №25.

На исправление ситуации коммунальщикам дается три дня. На восстановление благоустройства дается большее время – до 1 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре водоканал обязали восстановить дорогу после ремонта труб

На это коммунальщикам дали неделю (подробнее)