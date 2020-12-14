Житель Коми брал у сочинки телефон, чтобы позвонить, а вместо этого украл 120 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Сочи 35-летнего приезжего из Республики Коми подозревают в том, что он неоднократно обманным путем похищал денежные средства с банковского счета пенсионерки, общая сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.

В полицию обратилась 75-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что с ее банковского счета пропало около 120 тысяч рублей. По подозрению в краже задержали 35-летнего приезжего.

Выяснилось, что злоумышленник ранее снимал жилье у потерпевшей. После того, как мужчина съехал, он стал периодически навещать пожилую женщину. Подозреваемый не раз просил у пенсионерки телефон, чтобы позвонить, и переводил деньги с ее счета на свою карту.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник под подпиской о невыезде.

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