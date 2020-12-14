Кому в Коми предлагают самые высокие зарплаты в декабре

Фото: yandex.ru

Специалисты готовы получать меньшую зарплату, чем предлагают работодатели. К такому неожиданному выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад.

Они проанализировали более 2 тысяч вакансий, открытых в республике с 1 по 30 ноября 2020 года, и изучили предложение и ожидание по заработной плате.

В вакансиях на hh.ru средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Республике Коми в ноябре составила 50 550 рублей. Это выше, чем в октябре этого года почти на две тысячи рублей. А вот ожидания соискателей в резюме оказались куда скромнее и составили 49 702 рубля. Это ниже предложения на рынке, но соответствует октябрю этого года.

В ТОП-5 вакансий с самой большой заработной платой в Республике Коми в начале декабря неожиданно попали два простых рабочих. Ищут машиниста экскаватора, обещают от 80 000 рублей на руки, а также моториста цементировочного агрегата 6 разряда (от 87 000 руб. на руки).

Два первых места в рейтинге занимают руководители в сфере торговли (до 180 000 руб. на руки) и строительства (от 120 000 руб. на руки).

А в середине между рабочими оказался специалист по охране труда и промышленной безопасности в отрасли «добыча сырья». Ему обещают от 85 000 руб. на руки официальное трудоустройство, вахтовый метод, проезд от базового города за счет средств работодателя, бесплатное питание.

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