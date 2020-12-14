В Усинске снова покалечили Снегурочку

Фото: пресс-служба администрации Усинска

В Усинске неизвестные повредили ледяную скульптуру Снегурочки. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Николай Такаев.

Каждый год повторяется одна и та же история – кто-то «калечит» новогоднее убранство города, а мы призываем всех быть аккуратнее и не ломать ледяные фигуры и инсталляции. Но всё тщетно, отметил градоначальник.

На этот раз, по словам градоначальника, на главной площади города повредили ледяную Снегурочку. Такаев отметил, что восстановить скульптуру не удастся.

А ведь Новогодние каникулы ещё и не начинались! Особенно жаль, что такие «случайности» происходят, когда нам всем так не хватает праздника, добавил руководитель администрации.

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