Новый год экс-министр МВД Коми Виктор Половников встретит за решеткой

Фото: yandex.ru

Экс-министру внутренних дел по Коми Виктору Половникову продлен срок содержания под стражей, сообщает Сыктывкарский городской суд.

Сегодня, 14 декабря, удовлетворено соответствующее ходатайство органов предварительного следствия. Срок содержания под стражей продлен на 24 дня, а всего до 11 месяцев 26 суток, то есть по 10 января 2021 включительно. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, Виктор Половникова обвинили во взяточничестве и задержали 16 января. По версии следствия, летом 2016 года совладелец «Делового альянса» Сергей Ситников ради изменения меры пресечения на более мягкую готов был дать взятку 25 миллионов рублей. Из них Половников успел получить 12,5 миллионов.

17 апреля 2020 года Сергей Ситников был признан виновными в особо крупных мошенничестве и присвоении, а также отмывании преступных доходов. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Удивили даже сотрудников УФСИН по Коми

Три необычных способа поставки «запрещенки» в колонии (подробности)