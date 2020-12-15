В Воркуте завели дело на хозяйку наркопритона

В Воркуте завели уголовное дело на 40-летнюю хозяйку наркопритона, расположенного в квартире жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полиции рассказали, что подозреваемая ранее судима. Воркутинка предоставляла жилье для систематического употребления и изготовления дезоморфина другим людям. Правоохранители нашли и изъяли принадлежности, свидетельствующие о том, что в квартире употребляли наркотики. В частности, это блистеры от таблеток, тарелка, ложки. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело об организации либо содержании притонов.

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