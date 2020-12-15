Двухлетний ребенок попал в больницу Сыктывкара после игр с розеткой

Фото: pexels.com

Маленькая девочка из Сыктывкара оказалась на больничной койке после игр с розеткой. Малышку госпитализировали в РДКБ с ожогами двух кистей.

Как сообщает «Комиинформ», ребенок схватился за оголенные провода и получил электротравму. Родители девочки сами привезли ее в больницу.

Сейчас неизвестно, в каком состоянии находится пострадавшая: медики не раскрывают данную информацию из этических соображений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми печника будут судить за то, что обрушившийся камин убил ребенка (подробности)