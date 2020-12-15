Двухлетний ребенок попал в больницу Сыктывкара после игр с розеткой

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Маленькая девочка из Сыктывкара оказалась на больничной койке после игр с розеткой. Малышку госпитализировали в РДКБ с ожогами двух кистей.
Как сообщает «Комиинформ», ребенок схватился за оголенные провода и получил электротравму. Родители девочки сами привезли ее в больницу.
Сейчас неизвестно, в каком состоянии находится пострадавшая: медики не раскрывают данную информацию из этических соображений.
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