У жителя Коми украли через соцсети 51 тысячу

Фото: из архива КП

У жителя Сосногорского района 1950 года рождения мошенники украли 51 тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчине написала родственница с просьбой одолжить денег. Мужчина согласился помочь. Затем по просьбе собеседницы он отправил через переписку в интернете персональные данные своей дебетовой пластиковой карты и пришедшие на телефон СМС-пароли. После этого со счета мужчины было списано более 51 000 рублей. Затем он позвонил родственнице, чтобы узнать, пришли ли деньги. Однако та пояснила, что ничего ему не писала «Вконтакте». Как выяснилось, злоумышленники создали фейковую страничку женщины.

Мужчина обратился в полицию. О таких аферах ему рассказывал участковый. По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

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О подобных преступлениях мужчина знал (подробнее)