В Сыктывкаре вывезли 604 кубометра снега за ночь

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

В прошедшую ночь коммунальные службы столицы Коми работали в усиленном режиме. В городской администрации рассказали о том, сколько снега было вывезено за понедельник. Как сообщается, масштабная уборка и ремонт дорог начались в этом году раньше, чем обычно.

Только в понедельник специализированная техника вывезла 604 кубометра снега.

На работах было задействовано 27 единиц техники МКП «Дорожное хозяйство» - десять комбинированных дорожных машин и пескоразбрасыватель, шесть самосвалов, четыре погрузчика, три автогрейдера, два снегопогрузчика и трактор К-700.

В мэрии отметили, что снегоуборочные работы идут и сейчас. Всего в дневную смену задействовано 47 единиц техники.

- Сейчас работы по вывозке сосредоточены на улице Савина. Запланирована вывозка с улицы Коммунистической, - добавили в администрации города.

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