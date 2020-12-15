В Коми загорелся школьный автобус

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Коми

Сегодня, 15 декабря, утром в Ижемском районе сгорел школьный автобус. Транспорт стоял в гараже, когда огнем охватило все деревянное здание. О подробностях происшествия рассказали в пресс-службе МЧС Коми.

По данным ведомства, сообщение о возгорание поступило в 6:30 утра. Несмотря на оперативность пожарных и спасателей, спасти здание не удалось: пожар был замечен слишком поздно.

- Развитию пожара способствовало позднее обнаружение возгорания. Ликвидация пожара была объявлена в 07:05. В результате возгорания уничтожено деревянное строение гаража на площади 60 м² и школьный автобус, - прокомментировали в министерстве ЧП.

На данный момент начато разбирательство. Дознавателю МЧС предстоит установить причины и обстоятельства пожара.

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