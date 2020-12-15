В Айкино умер водитель «Волги», попавший в ДТП с грузовиком

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Усть-Вымской ЦРБ скончался 21-летний молодой человек, который врезался на «Волге» в грузовик. Авария произошла в воскресенье, 13 декабря.

Как сообщалось ранее, молодой человек ехал за рулем ГАЗ-310290 со стороны Усть-Выми в направлении Вогваздино. На седьмом километре дороги водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo.

В результате ДТП водитель «Волги» получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, закрытые переломы правой голени и левого бедра, рваные раны кисти и ключицы, ушибы мягких тканей лица и ссадины. Пострадавший попал в больницу. Ему выписали направление на медосвидетельствование.

Как передает «Комиинформ», травмированного доставили в Усть-Вымскую ЦРБ. Врачи боролись за жизнь водителя, но, к сожалению, спасти его не удалось.

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