Где купить елку для Нового года в Сыктывкаре: адреса точек продаж

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Власти города определились с местами продажи елок и новогодних сувениров. Как рассказали в администрации Сыктывкара, в столице будут развернутые три большие площадки для елочных базаров.

Их работа продлится до 10 января следующего года. Приобрести новогодние ели, лапник, новогодние игрушки и сувениры горожане смогут на пересечении следующих улиц:

– Коммунистическая-Старовского;

– Петрозаводская-Лыткина;

– Красных Партизан-Карла Маркса.

На территории Эжвинского района с 22 по 31 декабря аналогичный базар будет работать по адресу проспект Бумажников, 45 (территория у МУП «Меркурий»).

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