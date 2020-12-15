Где купить елку для Нового года в Сыктывкаре: адреса точек продаж

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Власти города определились с местами продажи елок и новогодних сувениров. Как рассказали в администрации Сыктывкара, в столице будут развернутые три большие площадки для елочных базаров.
Их работа продлится до 10 января следующего года. Приобрести новогодние ели, лапник, новогодние игрушки и сувениры горожане смогут на пересечении следующих улиц:
– Коммунистическая-Старовского;
– Петрозаводская-Лыткина;
– Красных Партизан-Карла Маркса.
На территории Эжвинского района с 22 по 31 декабря аналогичный базар будет работать по адресу проспект Бумажников, 45 (территория у МУП «Меркурий»).
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