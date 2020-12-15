В Выльгорте столкнулись три автомобиля: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 14 декабря, в Выльгорте столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20.00 на улице Домны Каликовой. 23-летний молодой человек ехал за рулем Chevrolet Cruze в сторону трассы «Вятка». На перекрестке иномарка выехала на красный свет и столкнулась с Volkswagen Polo. «Немец» ехал со стороны Сыктывкара в сторону Кирова. От удара Volkswagen выбросило на встречную полосу, и в него врезался Suzuki.

В результате ДТП пострадали два человека. 61-летний водитель Volkswagen получил ушиб левого плеча. У 58-летней женщины, находившейся на переднем пассажирском сиденье, диагностированы ушибы кисти. Пострадавшие не госпитализированы.

Водитель Chevrolet Cruze за нарушения правил дорожного движения 28 раз привлекался к ответственности, из них 10 раз - в течение года. Стаж управления авто с 2017 года.

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