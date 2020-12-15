Житель Коми убил свою сожительницу одним ударом в живот

Фото: pexels.com

В Коми 49-летнего жителя Вуктыла обвиняют в убийстве своей 33-летней возлюбленной. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Известно, что все произошло еще в августе. Пара проводила свой вечер дома, сожители выпивали и весело проводили время. Однако в какой-то момент все начало выходить из-под контроля и между фигурантами дела возник конфликт. Слово за слово и мужчина набросился с кулаками на погибшую. Он ударил ее один раз в живот, и женщина сразу же упала замертво.

Позже экспертиза покажет, что из-за полученной травмы у потерпевшей открылось внутреннее кровотечение, шансов выжить у нее не было.

- На первоначальном этапе следствия фигурант признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, но впоследствии отказался от них, - прокомментировали ход дела в СК по Коми.

Между тем, следователями собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направить в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми печника будут судить за то, что обрушившийся камин убил ребенка (подробности)