В Койгородском районе вновь расследуют массовую гибель кроликов

В поселке Подзь Койгородского района вновь зафиксировали массовая гибель кроликов. Об этом сообщили местные жители.

Они рассказали, что уже не первый год на их домашних животных нападают собаки местных жителей. Собаки пробираются во дворы, вскрывают клетки с кроликами и душат их. В прошлом году хозяева собак возместили ущерб за смерть кроликов их владельцам. В этом году конфликт таким способом не разрешился. Пострадавшие собираются обратиться с заявлением к участковому по факту нападения на их питомцев. Животных лишились трое жителей поселка. У одного из них и вовсе не осталось кроликов.

В эту ночь собаки задушили пять кроликов во дворе Л. Пописташ. Как передает «Комиинформ», двух особей собаки съели, оставив шкурки, а три тушки остались лежать на снегу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Интинцы: «На агрокомплексе массово гибнут птицы»

По их словам, это произошло из-за «мистической потери вагона с кормом» (подробнее)