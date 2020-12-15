В Сыктывкаре мужчина избил до смерти и обокрал прохожего

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Житель столицы приговорен к 10 годам колонии строго режима за убийство незнакомца. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Судом установлено, что осужденный, будучи пьяным, в марте этого года напал на прохожего с целью украсть у него деньги. Он повалил несчастного на землю и стал жестоко избивать. Судебно-медицинская экспертиза позже установит, что сыктывкарец нанес убитому не менее 11 ударов в область головы и не менее 8 ударов по туловищу и верхним конечностям.

Также полицейские установили, что злоумышленник украл у потерпевшего несколько тысяч рублей, а также различные гаджеты и ценные вещи.

Отмечается, что подсудимый вину свою признал лишь частично.

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