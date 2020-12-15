В Усть-Вымском районе суд оштрафовал самогонщицу

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В Усть-Вымском районе cамогонщицу из Жешарта оштрафовали на 15 тысяч рублей за нелегальную торговлю спиртными напитками. Об этом сообщили в пресс-службе местного суда.

Во время профилактического обхода территории участковый увидел мужчину, который выходил из подъезда дома с пластиковой бутылкой. Внутри был алкоголь, приобретенный у жительницы дома. Мужчина признался, что литр самогона он купил за 300 рублей, а ранее купил поллитра за 150 рублей.

Полицейские осмотрели квартиру, хозяйка которой торговала спиртным, изъяли бутылки объемом 1,5 л и 0,25 литра. Внутри был этиловый спирт с крепостью 41,1% и 40,4%. На суде женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Как передает "Комиинформ", ее оштрафовали на 15 тысяч, а самогон конфисковали.

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