В Воркуте сгорел ангар и шесть автомобилей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 14 декабря, в Воркуте сгорел ангар и шесть легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 00:16. На бульваре Пищевиков, 24 загорелся ангар. Через пять минут на место прибыли пожарные. На тот момент ангар был охвачен огнем, поскольку пламя вовремя заметили. Пожар потушили в 7.50. Огонь уничтожил ангар на площади 120 квадратных метров и находившиеся там шесть легковых автомобилей.

На месте происшествия работали 12 человек и четыре пожарных автоцистерн. Активную помощь профессиональным пожарным оказывала добровольная пожарная команда Воркуты. По предварительным данным, причиной пожара послужили недостатки в конструкции и изготовлении электрооборудования.

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