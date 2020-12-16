В Усинске осудили жителя Тулы за разбой, совершенный 9 лет назад

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В ночном клубе Усинска девять лет назад двое мужчин избили местного жителя. Злоумышленники не только нанесли увечья парню, но и отобрали у него деньги и ценные вещи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, но один из фигурантов сбежал из Усинска и скрывался от правосудия почти 10 лет. Теперь стало известно, что его нашли в Тульской области.

- В июне 2020 года Усинский городской суд вынес приговор в отношении одного из нападавших, второй скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В июне 2020 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в Тульской области, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Коми.

Суд признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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