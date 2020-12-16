Жительницы Коми пытались купить собак, и у них украли 40 тысяч

Жительницы Сыктывкара и Усинска решили купить через интернет щенков миниатюрных пород, и мошенники украли у них более 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, 22-летняя сыктыкарка нашла объявление о продаже щенков корги и связалась с продавцом. Они обсудили условия сделки, доставки и другие детали. Девушка перевела 17 760 рублей в качестве предоплаты, но щенка не дождалась. В полиции девушка пояснила, что знает о разных видах мошенничеств, однако о подобном слышит впервые.

Пенсионерку из сыктывкарской Орбиты заинтересовал щенок породы той-терьер. В качестве предоплаты она перевела продавцу 5 500 рублей, однако сделка сорвалась. После получения денег автор объявления оказался недоступен. Сыктывкарка также знала о схемах, которые используют мошенники для хищений денежных средств.

В Усинске 22-летней заявительнице приглянулись щенки померанского шпица. Продавец прислал по электронной почте ссылку для оплаты. Девушка перешла по ней и ввела данные банковской карты, включая защитный код. В итоге с ее счета исчезли 17 500 рублей. В результате она осталась и без денег, и без шпица. О фактах мошенничества жительница Усинска знала из СМИ.

По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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