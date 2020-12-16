В Коми ликвидируют девять несанкционированных свалок

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В Троицко-Печорске ликвидируют несанкционированные свалки, сообщает региональная прокуратура. Всего уничтожат девять мест массового скопления отходов. Такое решение было принято судом после проведенной ведомством проверки.

- В обоснование своих требований прокуратура указала, что в соответствии с федеральным законодательством об охране окружающей природной среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, обезвреживанию, транспортировке, утилизации безопасными для окружающей среды способами, а их сброс в недра и на почву запрещен, - прокомментировали случившееся в пресс-службе ведомства.

Как только решение суда вступит в законную силу, прокуратура Троицко-Печорского района проконтролирует ликвидацию свалок.

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