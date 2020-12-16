В Сыктывкаре на зебре иномарка сбила 9-летнюю школьницу

Фото: ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару

В Сыктывкаре произошло ДТП с участием маленькой девочки. Как сообщили в ГИБДД, переходящую дорогу школьницу сбил 32-летний водитель иномарки.

Известно, что авария произошла на улице Карла Маркса. Житель столицы сбил ребенка на пешеходном переходе, когда та хотела перейти проезжую часть. Прибывшие на место медики диагностировали у ребенка легкие травмы головы и спины. Врачи не увидели причин для госпитализации, уточнили в госавтоинспекции.

- Пешеход получила ушиб волосистой части головы, ушиб шейного отдела позвоночника. Не госпитализирована, - добавили в пресс-службе.

По данному факту начато разбирательство.

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