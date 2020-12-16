В Усинске пятилетний мальчик выбежал на дорогу, и его сбил Chebrolet

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 15 декабря, в Усинске Chebrolet Niva сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 18.12 на улице Строителей. Мужчина 1989 года рождения ехал за рулем Chebrolet Niva в сторону улицы Нефтяников. Напротив дома №9 иномарка сбила пятилетнего мальчика. Тот выбежал на пешеходный переход на красный свет. В ГИБДД уточнили, что ребенок был в сопровождении взрослых.

В результате ДТП пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины тканей лица, ушиб бедра и зарытый перелом седалищной кости. Ребенка увезли в больницу.

Водитель за нарушение ПДД привлекался к административной ответственности 15 раз, а в течение года – дважды. Он имеет стаж вождения с 2014 года.

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