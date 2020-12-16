Почтальон из Коми обкрадывала свое отделение почти год

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Жительницу Сысольского района осудили за присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения. Женщина, работая начальником местного почтового отделения, на протяжении года крала деньги и товар.

По оценке региональной прокуратуры, с февраля по август 2020 года совершила присвоила 115 тысяч рублей и товарно-материальных ценности на сумму 89 тысяч рублей.

- В ходе предварительного расследования после предоставления правоохранительным органами изобличающих доказательств женщина вину в содеянном признала полностью и частично, на сумму 50 тыс. рублей, возместила причиненный ущерб, - рассказали в надзорном органе.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сысольский районный суд.

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