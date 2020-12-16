В Коми посадили двух крупных поставщиков гашиша

Фото: управление ФСБ по Коми

В Коми двух человек признали виновными в организации межрегионального канала поставки наркотиков из Санкт-Петербурга в Усинск. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

Фигуранты организовали пересылку гашиша из северной столицы в Коми. 23 октября 2018 года житель Усинска получил гашиш, и его задержали с поличным. Фигурант дал признательные показания, рассказав о межрегиональном канале поставки наркотиков. Он также сообщил, что к преступлению причастен житель Санкт-Петербурга. В итоге жителя Усинска посадили на четыре года и три месяца, а его сообщника из северной столицы – на четыре года. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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