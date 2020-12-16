Смертельное ДТП в Коми унесло жизни двух женщин из Архангельской области

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В Коми огласили приговор жителю Архангельской области, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли две женщины.

По данным региональной прокуратуры, смертельное ДТП произошло в Сысольском районе республики. Мужчина и его две пассажирки, жена и мать, ехали по трассе «Чебоксары – Сыктывкар». В какой-то момент машину тало заносить и автомобиль опрокинулся в кювет. Удар был настолько сильным, что женщины скончались на месте происшествия.

- Вину в инкриминируемом деянии виновник ДТП признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

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