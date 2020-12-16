Воркутинца посадили за то, что он пьяным зарезал собственного брата

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В Воркуте 62-летнего местного жителя признали виновным в убийстве брата. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в феврале. Мужчина выпивал со своим 56-летним братом, и между ними произошел конфликт. Злоумышленник схватил нож и ударил своего собутыльника в область груди. Воркутинец нанес колото-резаного ранение, повредив внутренние органы пострадавшего. Состояние мужчины осложнило развитие массивной кровопотери, и в результате скончался на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело. Жителя Заполярья приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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