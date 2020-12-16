В Коми оштрафовали регоператора за постоянно появляющиеся свалки возле кафе

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В Ухте «Региональный оператор Севера» оштрафован на 250 тысяч рублей за нарушение периодичности вывоза мусора, сообщает пресс-служба городского суда.

Известно, что регоператор заключил договор с местным кафе, согласно которому он был обязан вывозить мусор в определенный срок. Однако даты постоянно сдвигались, а возле общепита образовывалась мини-свалка. Директор заведения был обеспокоен тем, что отходы могут начать гнить и разлагаться, чем доставят много хлопот и ему, и посетителям. Мужчина принял решение подать на компанию в суд.

- Факт нарушения юридическим лицом действующих санитарных правил нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела в суде. При этом, доказательств того, что юридическим лицом принимались все возможные от него меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, в материалы дела представлено не было, - рассказали в пресс-службе.

С учетом характера совершенного правонарушения, ООО «Региональный оператор Севера» привлечено судом к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.

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