В Ижемском районе построят новый детский сад на 90 человек

пресс-служба администрации Ижемского района

В деревне Усть-Ижма Ижемского района планируют построить новый детский сад на 90 человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы 7 сентября текущего года. На ее подготовку потратили более 2 миллионов рублей. Здание построят из кирпича. Оно будет рассчитано на 90 ученических мест с дополнительным блоком для 40 дошкольников. Строительство запланировано на 2021-2020 годы. На эти цели потратят более 330 миллионов рублей.

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