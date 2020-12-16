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В Коми завтра, 17 декабря, сильно испортится погода. По данным метеорологов, в республике ожидается сильный снегопад и ветер.

В МЧС Коми обратились ко всем жителям региона с просьбой быть осторожными в этот день, особенно на дорогах. Видимость составит всего 500 – 1000 метров.

Погодные условия значительно ухудшатся в следующих районах республики: в Княжпогостском, Ухтинском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Сысольском, Корткеросском, Усть-Куломском районах и Сыктывкаре.

Столбик термометра завтра покажет -7…-13 градусов холода, ветер западный, влажность воздуха составит 97%.

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