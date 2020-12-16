Трое сыктывкарцев спасли двух тонущих детей

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре трое местных жителей спасли двух тонущих детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел 8 декабря в Кировском парке. 18-летние двойняшки Владислав и Мария Басовы и их друг Вадим Маслов спасли двух тонущих мальчиков. Одному из них 11 лет, а другом – 12. К счастью, дети не получили никаких травм и в госпитализации не нуждались. Их оперативно отправили домой к родителям бригадой службы медицинской помощи.

Студенты рассказали, что они гуляли по парку и решили спуститься к реке. Вдруг они услышали крики детей и пошли на их голоса. Молодые люди увидели тонущих детей. Быстро оценив обстановку, сыктывкарцы вытащили утопающих из полыньи и вызвали скорую.

Глава столицы Коми Наталья Хозяинова пригласила подростков в администрацию и поблагодарила за мужество и самоотверженность. Она также выразила благодарность родителям, которые воспитали настоящих героев. Студенты получили благодарственные письма, сертификаты на приобретение товаров в одном из магазинов по продаже электроники и другие подарки.

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