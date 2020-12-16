На улицах Сыктывкара появятся новые дорожные знаки

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре изменится дислокация дорожных знаков на улице Осипенко, сообщает столичная мэрия. По данным администрации города, изменения вступят в силу после 6 января 2021 года.

Так, власти Сыктывкара намерены установить большое количество знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Далее мы публикуем подробную дислокацию знаков на улице Осипенко и график их работы.

3.27 «Остановка запрещена» - 2 шт. совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.2.3 «Зона действия» 1 шт., 8.5.4 «Время действия» (с 9 – 16.00) 1 шт., 8.24 «Работает эвакуатор» 1 шт. по улице Осипенко в районе дома № 23,

3.27 «Остановка запрещена» - 2 шт. совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.2.4 «Зона действия» 1 шт., 8.5.4 «Время действия» (с 9 – 16.00) 1 шт., 8.24 «Работает эвакуатор» 1 шт. по улице Осипенко в районе дома № 18,

3.28 «Стоянка запрещена» - 2 шт., совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.2.3 «Зона действия» 1 шт. 8.5.4 «Время действия» (Понедельник с 9.00-18.00) 1 шт., 8.24 «Работает эвакуатор» 1 шт. по улице Осипенко в районе дома № 17,

3.28 «Стоянка запрещена» - 4 шт., совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.2.3 «Зона действия» 2 шт. 8.5.4 «Время действия» (Понедельник с 9.00-18.00) 2 шт., 8.24 «Работает эвакуатор» 2 шт. по улице Осипенко в районе поворота к дому № 11,

3.28 «Стоянка запрещена» в количестве двух штук совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.2.3 «Зона действия» 1 шт. 8.5.4 «Время действия» (Понедельник с 9.00-18.00) 1 шт., 8.24 «Работает эвакуатор» 1 шт. по улице Осипенко в районе дома № 10,

3.28 «Стоянка запрещена» - 2 шт., совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.2.3 «Зона действия» 1 шт. 8.5.4 «Время действия» (Понедельник с 9.00-18.00) 1 шт., 8.24 «Работает эвакуатор» 1 шт. по улице Осипенко в районе дома № 10 по ул. Клары Цеткин,

3.28 «Стоянка запрещена» - 2 шт., совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.2.2 «Зона действия» 2 шт., по улице Осипенко в районе дома № 12,

3.28 «Стоянка запрещена» - 2 шт., совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.2.3 «Зона действия» 1 шт., 8.5.4 «Время действия» (Понедельник с 9.00-18.00) 1 шт., 8.24 «Работает эвакуатор» 1 шт. по улице Осипенко в районе дома № 117 по ул. Карла Маркса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улицах Сыктывкара появились новые знаки (подробности)