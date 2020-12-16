В Коми судили водителя, который пьяным сбил женщину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Усть-Куломский районный суд признал 37-летнего жителя села Помоздино виновным в том, что он пьяным сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ночь на 10 мая. Мужчина выпил и сел за руль, что делал не впервые. Ранее за такое нарушение его оштрафовали и лишили прав. На этот раз пьяный водитель сбил женщину, в результате чего та получила тяжелые травмы. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения виновник ДТП отказался.

Суд приговорил мужчину к трем годам и месяцу лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, после отбытия основного наказания житель Коми на три года будет лишен прав.

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