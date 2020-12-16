Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер встретит Новый год в сыктывкарском СИЗО

Фото: Следком РФ

Буквально сегодня-завтра экс-глава Коми Вячеслав Гайзер будет доставлен в Республику Коми.

Он должен был прибыть по этапу к 11 декабря – началу слушаний по очередному делу в Сыктывкарском суде. Но из-за задержки в дороге дело было перенесено на неопределенный срок. Телеграмм-каналы сообщают, что подсудимый задержался на пункте пересылки в Вологде. И это связано с пандемией.

Напомним, Вячеслав Гайзер впервые со дня ареста побывает в Сыктывкаре. В Сыктывкарский суд передано на рассмотрение уголовное дело о махинациях с земельными участками.

Напомним, Вячеслав Гайзер отказался от прекращения этого уголовного дела по истечению срока давности, потому что намерен доказать свою невиновность в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фигурант «дела Гайзера» Павел Марущак требовал 2,5 миллиона за «пытки», которые он испытал в автозаках

Но суд решил, что он слишком переоценил свои страдания (подробности)