Три дня искали в Коми упавшие фрагменты «Ангары»

Фото: Роскосмос

14 декабря с космодрома «Плесецк» в штатном режиме был произведён пуск ракеты-носителя «Ангара-А5.2Л».

Ожидалось падение отделяющихся частей ракет-носителей в ненаселенных районах вблизи Вуктыла, Сосногорска и Троицко-Печорского. Они были объявлены временно опасными.

С 11 декабря сотрудники Минприроды Коми и космодрома «Плесецк» обследовали их: нет ли там людей. А после запуска провели облёты территории, чтобы найти все упавшие фрагменты. И убедиться, что они не причинили вреда, например, лесного пожара.

Все места падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Ангара-А5.2Л» установлены, негативного воздействия на окружающую среду не зафиксировано. Части ракеты будут эвакуированы из района падения до февраля, сообщает Минприроды Коми.

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