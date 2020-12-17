Школьникам Коми запретили выходить на улицу

Фото: pexels.com

В Воркуте ввели режим актированного дня для школьников и студентов колледжей. Это значит, что ученикам запрещено находится на улице из-за опасных погодных условий.

Ограничения коснулись школьников с 1 по 11 класс и студентов 1-го и 2-го курсов дневных отделений на базе 9-ти классов средних профессиональных учебных заведений.

Напомним, накануне МЧС выступило со штормовым предупреждением. Во многих регионах Коми ожидается сильный снегопад, ветер и плохая видимость. Министерство просит быть особенно осторожными в этот день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ближайшие дни в Коми ожидается аномальная погода (подробности)