В Эжве председатель садоводческого товарищества украл у дачников 545 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Эжве 41-летнего экс-председателя садоводческого товарищества обвиняют в присвоении 545 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2017-2019 годах мужчина был председателем правления одного из садоводческих товариществ. Он получил от дачников 612 тысяч рублей на оплату электроэнергии. Из полученной суммы на счет ресурсоснабжающей организации обвиняемый перевел лишь 66 тысяч рублей. Кроме того, после сложения с себя полномочий председателя правления мужчина не передал вновь избранному председателю остаток денег в размере 7,6 тыс. рублей. Таким образом, он обвиняется в присвоении 545 тысяч рублей. Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми брал у сочинки телефон, чтобы позвонить, а вместо этого украл 120 тысяч

Его могут посадить на пять лет (подробнее)