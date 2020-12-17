Вакцинацию от коронавируса в Коми внесли в календарь прививок

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Вакцинацию от коронавируса в Коми и по всей России внесли в календарь прививок. Соответствующий приказ федерального Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, в первую очередь прививку будут делать медикам, работникам образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, а также пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением.
К приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг.
К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники.
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