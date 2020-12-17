Житель Ухты пытался убить беспомощную пенсионерку подушкой за ее просьбу помочь

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Ухтинец отправится на девять лет в тюрьму за попытку убить 80-летнюю пенсионерку. Как сообщает региональная прокуратура, мужчину раздражало постоянные просьбы о помощи и он решил задушить потерпевшую подушкой.

Судом установлено, что 22 февраля этого года осужденный был в гостях у своей знакомой. Пара распивала алкоголь и весело проводила время, только в квартире они были не одни: в соседней комнате была мать хозяйки дома. Известно, женщина была в тяжелом состоянии после перенесенного инсульта.

Пенсионерка часто обращалась за помощью к своей дочери, чем сильно раздражала гостя. Житель Ухты решил избавиться от проблемы кардинально. Он взял подушку, накрыл ею женщину и начал душить. Все могло закончиться трагедия, если бы не дочь потерпевшей, которая вовремя зашла в комнату.

Ухтинский горсуд признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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