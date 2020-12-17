На Коми обрушатся опасные природные явления

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В Коми ожидается сильное ухудшение погоды. По прогнозам региональных синоптиков, на республику обрушится сильный снегопад. Из-за обильных осадков ухудшится видимость на дорогах, сообщили в МЧС республики.

В определенных районах Коми объявлено штормовое предупреждение. Сегодня, 17 декабря, в Княжпогостском, Ухтинском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Сысольском, Корткеросском, Усть-Куломском районах и Сыктывкаре прогнозируется плохая видимость на дорогах - 500-1000 метров.

Спасатели настоятельно рекомендуют оставаться дома и не выходить лишний раз на улицу. Они также просят автовладельцев соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

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