Вместо новогоднего салюта сыктывкарцам предлагают покататься на коньках

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Вместо новогоднего салюта жителям Сыктывкара предлагают выйти покататься на коньках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с эпидобстановкой и по итогам онлайн-опроса жителей власти столицы Коми решили не проводить новогодний салют. Эту инициативу поддержали и в администрации главы республики. Сэкономленные деньги потратят на освещение, заливку льда и уборку от снега на ряде спортобъектов.

Это следующие локации: площадка между домами №17 и 21 по ул.65-летия Победы в микрорайоне Кочпон-Чит (каток и освещение); площадь Чепыгина в пгт.Краснозатонский (каток); ул.Коммунистическая, 59 (освещение муниципальной спортплощадки); территория у школы №20 в пгт.Седкыркещ (каток и освещение); территория у школы №43 (каток).

Эти работы проведут в период декабрь 2020 года – январь 2021 года. На указанные цели направят 500 тысяч рублей, которые ранее были зарезервированы на проведение новогоднего салюта.

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Таковы результаты онлайн-опроса, который провела администрация (подробнее)