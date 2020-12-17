Двух молодых жительниц Коми осудили за сбыт наркотиков

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН Фото: Архив "КП"

Необычный способ передачи наркотических веществ придумали две юные жительницы Усинска. Девушки занимались крупным сбытом гашиша через музыкальные колонки.

Следствие установило, что осенью 2018 года молодые девушки договорились о совместном сбыте наркотиков на территории Усинска. Для этого одна из них купила музыкальную колонку в Санкт-Петербурге и отправила ее к подруге курьерской службой, предварительно положив в аппаратуру гашиш.

- Наркотическое средство, находившееся в грузовом отправлении, в ходе проведения оперативных мероприятий в Сыктывкаре изъяли и заменили на муляж сотрудники УФСБ. Вторая девушка, не подозревавшая о проведении оперативных мероприятий, получила посылку с муляжом в Усинске, где и была незамедлительно задержана сотрудниками правоохранительных органов, - поделились в региональной прокуратуре ходом дела.

Девушки признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд назначил 21-летним девушкам с учетом ряда смягчающих обстоятельств наказание в виде 4 лет и 4 лет 3 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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