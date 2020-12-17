Жильцы аварийного дома в Коми жили в опасных условиях из-за бездействия чиновников

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В Прилузском районе жильцы многоквартирного дома долгое время прибывают в опасных условиях. Они просили властей признать их дом непригодным для жизни и присвоить ему статус аварийного. Однако бездействие чиновников затянулось и пришлось вмешаться в дело прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, администрация Прилузского района неоднократно отказывала квартирантке в проведении обследования многоквартирного дома с целью признания его аварийным. Свой отказ администрация мотивировала отсутствием у них принятого административного регламента предоставления муниципальной услуги. При этом разработать и утвердить его местные чиновники обещали на протяжении свыше 11 месяцев, все это время люди продолжали проживать в аварийном доме.

Теперь суд обязал местные власти разработать и утвердить административный регламент предоставления соответствующей муниципальной услуги в срок не позднее 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу, что администрация района и сделала.

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