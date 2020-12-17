В Коми усилили охрану хвойных деревьев в канун Нового года

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Минприроды Коми усилит защиту хвойных деревьев от браконьеров. По данным ведомства, в предновогодний период участилась незаконная вырубка елок и сосен.

Специалисты намерены патрулировать леса а также проверить места для заготовки новогодних деревьев.

Министерство напомнило, что в этом году стоимость новогодней ели высотой до одного метра составила 38,69рублей, от одного до двух метров – 58,04 рублей, от двух до трёх метров – 77,38 рублей, от трёх до четырёх метров – 96,73 рублей, от четырёх метров и выше – 193,46 рублей. Добавим, что ущерб за незаконную рубку деревьев установлен в стократном размере, а если размер ущерба превышает пять тысяч рублей, наступает уголовная ответственность.

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